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Вночі Росія атакувала 93 дронами і боєприпасами «Бандероль»/«Дань-Т»

Захисники знешкодили 69 засобів ураження. 

Вночі Росія атакувала 93 дронами і боєприпасами «Бандероль»/«Дань-Т»
Збиття дронів
Фото: Повітряні сили

У ніч на 18 вересня, починаючи з 18:00, Росія вдарила по Україні 93 ударними дронами (46 з них – реактивні) і дронами-імітаторами, а також засобами ураження «Бандероль»/«Дань-Т». Била з напрямків Орла і Міллерова та окупованих Донецька, Криму й акваторії Азовського моря.

За інформацією Повітряних сил станом на 8:00, захисники знешкодили 69 ворожих дронів типу Shahed, «Гербера», дронів інших типів та 3 «Бандероль»/«Дань-Т». Напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи. 

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Атака триває.

Фото: Повітряні сили

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