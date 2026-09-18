«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаСуспільствоВійна

Зросла кількість жертв внаслідок удару по цивільному підприємству в Житомирській області (оновлено)

Триває масштаб оцінки пошкоджень. 

Зросла кількість жертв внаслідок удару по цивільному підприємству в Житомирській області (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Віталій Бунечко в Telegram

17 вересня ввечері російські війська вдарили по цивільному підприємству на Житомирщині. Вони атакували індустріальний парк в Коростенському районі.

За інформацією станом ранок, кількість загиблих зросла до двох, повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Потерпілі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

«На цивільному підприємстві, що вчора зазнало російського удару, рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. Зараз на місці завершується розбір завалів та оцінка масштабу завданих пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies