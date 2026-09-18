Зросла кількість жертв внаслідок удару по цивільному підприємству в Житомирській області (оновлено)

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17 вересня ввечері російські війська вдарили по цивільному підприємству на Житомирщині. Вони атакували індустріальний парк в Коростенському районі.

За інформацією станом ранок, кількість загиблих зросла до двох, повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Потерпілі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

«На цивільному підприємстві, що вчора зазнало російського удару, рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. Зараз на місці завершується розбір завалів та оцінка масштабу завданих пошкоджень», – йдеться у повідомленні.