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ЦПД: Росія імітує "легалізацію" псевдовиборів на ТОТ залученням “суспільної палати спостерігачів”

Насправді жодна незалежна міжнародна організація до спостереження за російським виборчим процесом не допущена.

ЦПД: Росія імітує "легалізацію" псевдовиборів на ТОТ залученням “суспільної палати спостерігачів”
Фото: Центр протидії дезінформацїі

Росія продовжує кампанію з легітимізації псевдовиборів на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Гауляйтери окупованої Херсонщини відзвітували, що у спостереженні за голосуванням візьмуть участь представники так званої “суспільної палати спостерігачів”. 

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“Навіть у самій Росії констатують, що спостерігачі з цієї “палати” закривають очі на фальсифікації, та є максимально лояльними до влади”, – додали у ЦПД.

Організовані загарбниками псевдовибори на ТОТ є незаконними. Кремль послідовно вдається до імітації демократичних виборів, активно поширюючи пропаганду про нібито “незалежних спостерігачів” та “вільне волевиявлення”.

“Насправді жодна незалежна міжнародна організація до спостереження за виборчим процесом у РФ не допущена. А внутрішні нібито “незалежні спостерігачі” демонструють абсолютну лояльність до Кремля. При цьому вибори на ТОТ відбуваються в атмосфері страху, тиску окупантів і репресій”, – зазначили у Центрі.

Фото: Центр протидії дезінформації

  • Служба безпеки закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участі у незаконних виборах, які Росія планує проводити з 18 до 20 вересня.
  • У 2023 році росіяни проводили на ТОТ вже псевдовибори до регіональних органів влади. Тоді представники окупаційних адміністрацій так само включали місцевих жителів до "виборчих комісій" та агітаційних бригад. 
  • СБУ наголошує, що такі заходи є незаконними, а за участь в їхній організації передбачена кримінальна відповідальність.Розвідка також попередила про можливі теракти і закликає мешканців ТОТ у період із 17 до 21 вересня уникати місць масового скупчення людей, "виборчих дільниць", адміністративних будівель, залучених до голосування, а також військових об’єктів окупантів.
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