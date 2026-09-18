ЦПД: Росія імітує "легалізацію" псевдовиборів на ТОТ залученням “суспільної палати спостерігачів”

Насправді жодна незалежна міжнародна організація до спостереження за російським виборчим процесом не допущена.

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Росія продовжує кампанію з легітимізації псевдовиборів на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Гауляйтери окупованої Херсонщини відзвітували, що у спостереженні за голосуванням візьмуть участь представники так званої “суспільної палати спостерігачів”.

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“Навіть у самій Росії констатують, що спостерігачі з цієї “палати” закривають очі на фальсифікації, та є максимально лояльними до влади”, – додали у ЦПД.

Організовані загарбниками псевдовибори на ТОТ є незаконними. Кремль послідовно вдається до імітації демократичних виборів, активно поширюючи пропаганду про нібито “незалежних спостерігачів” та “вільне волевиявлення”.

“Насправді жодна незалежна міжнародна організація до спостереження за виборчим процесом у РФ не допущена. А внутрішні нібито “незалежні спостерігачі” демонструють абсолютну лояльність до Кремля. При цьому вибори на ТОТ відбуваються в атмосфері страху, тиску окупантів і репресій”, – зазначили у Центрі.

Фото: Центр протидії дезінформації

Учора Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо проведення псевдовиборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованих територіях України. Такі дії РФ грубо порушують Статут ООН, Женевську конвенцію про захист цивільного населення, Гельсінський акт, Європейську конвенцію з прав людини та ключові резолюції ГА ООН щодо суверенітету й територіальної цілісності України.

Служба безпеки закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участі у незаконних виборах, які Росія планує проводити з 18 до 20 вересня.