Туск попередив про плани Росії завдати гібридних ударів по країнах НАТО, які підтримують Україну

Існує ризик застосування дронів та ракет проти держав східного флангу Альянсу.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розвідка має дані про підготовку Росії до гібридних ударів проти країн, які підтримують Україну.

За даними розвідки, існує ризик застосування дронів та ракет проти держав східного флангу Альянсу, зокрема Польщі, передає «Європейська правда» з посиланням на Onet.

Польський прем'єр очікує, що Москва намагатиметься видати будь-які атаки за випадковості й нещасні випадки. На його думку, окупанти прагнуть уникнути прямої військової відповіді НАТО і переконати членів блоку, що механізм колективної оборони не працює.

Головною метою таких дій є параліч рішучості Альянсу та підрив довіри до статті 5 про взаємний захист. Росія розраховує, що союзники не захочуть втручатися через поодинокі інциденти без офіційного оголошення війни, вважає Туск.

Країни Балтії час від часу повідомляють про порушення повітряного простору російськими дронами.