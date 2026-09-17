Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про свою відставку після підрахунку останніх голосів на виборах.

17 вересня він офіційно подав прохання про звільнення спікеру парламенту, передає SVT.

За словами Крістерссона, тепер спікер очолить процес формування нового уряду.

За попередніми результатами голосування, опозиція випередила чинну коаліцію з перевагою у понад 50 тисяч голосів. Опозиційні партії здобули 176 мандатів у парламенті, тоді як коаліція правих сил отримала 173 місця.

Крістерссон зазначив у листі до спікера, що результати виборів створюють складні умови для наступної коаліції, адже довиборчі обіцянки різних партій можуть завадити формуванню нового кабміну. Він закликав політичні сили до конструктивного діалогу і попросив про відставку, аби процес переговорів розпочався негайно.

До формування нового уряду Крістерссон та його міністри продовжуватимуть виконувати свої обов’язки. Політичні партнери й опоненти вже висловили йому подяку за роботу на посаді очільника уряду.