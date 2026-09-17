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Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон подав у відставку

Опозиційні партії здобули 176 мандатів у парламенті, а коаліція правих сил – 173.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон подав у відставку
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Фото: ЕРА/UPG

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про свою відставку після підрахунку останніх голосів на виборах. 

17 вересня він офіційно подав прохання про звільнення спікеру парламенту, передає SVT

За словами Крістерссона, тепер спікер очолить процес формування нового уряду.

За попередніми результатами голосування, опозиція випередила чинну коаліцію з перевагою у понад 50 тисяч голосів. Опозиційні партії здобули 176 мандатів у парламенті, тоді як коаліція правих сил отримала 173 місця.

Крістерссон зазначив у листі до спікера, що результати виборів створюють складні умови для наступної коаліції, адже довиборчі обіцянки різних партій можуть завадити формуванню нового кабміну. Він закликав політичні сили до конструктивного діалогу і попросив про відставку, аби процес переговорів розпочався негайно.

До формування нового уряду Крістерссон та його міністри продовжуватимуть виконувати свої обов’язки. Політичні партнери й опоненти вже висловили йому подяку за роботу на посаді очільника уряду.

  • Шведський лівоцентристський опозиційний блок, який лідирує на виборах, очолює Магдалена Андерссон із Соціал-демократичної партії – політичної сили, що керувала Швецією протягом більшої частини XX століття.
  • Раніше Крістерссон застеріг Європу від безпекових ризиків, які можуть виникнути в разі приходу до влади лівоцентристського блоку на чолі з Андерссон. 
  • Очільник правоцентристської Поміркованої партії зазначив, що дві з трьох або чотирьох партій потенційного лівого уряду раніше голосували проти вступу країни до НАТО.
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