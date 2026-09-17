​Один з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою призупинив роботу

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У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою призупинені пропускні операції.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Молдовські колеги повідомили про тимчасове призупинення оформлення осіб та транспортних засобів у зв’язку з технічними несправностями", - йдеться в повідомленні.

Громадян просять обирати для подорожі інші пункти пропуску.

Про поновлення пропускних операцій повідомлять додатково.

Нагадаємо, що 9 вересня Росія вдарила дронами по пункту пропуску з Молдовою "Старокозаче". Раніше ворог атакував КПП "Табаки".