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​Один з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою призупинив роботу

Про поновлення пропускних операцій повідомлять додатково.

​Один з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою призупинив роботу
Вантажівка на кордоні, фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою призупинені пропускні операції. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба

"Молдовські колеги повідомили про тимчасове призупинення оформлення осіб та транспортних засобів у зв’язку з технічними несправностями", - йдеться в повідомленні.

Громадян просять обирати для подорожі інші пункти пропуску. 

Про поновлення пропускних операцій повідомлять додатково.

Нагадаємо, що 9 вересня Росія вдарила дронами по пункту пропуску з Молдовою "Старокозаче". Раніше ворог атакував КПП "Табаки". 

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