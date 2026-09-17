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Прем'єр Чехії пропонує створити європейську ППО Euro Patriot

Бабіш переконаний, що це посилило би внесок Європи в НАТО.

Прем'єр Чехії пропонує створити європейську ППО Euro Patriot
Андрей Бабіш
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пропонує створити спільну європейську систему протиракетної оборони - Euro Patriot.

Про це він заявив про це в своєму виступі на Празькому оборонному саміті, передає Укрінформ.

"Ми маємо вчитися на війні в Україні та шукати рішення, особливо в галузі захисту від балістичних ракет. Можливо, я наївний, але я хотів би спробувати переконати наших партнерів зосередитися на такому проєкті… Європейський Patriot дав би набагато більше, ніж просто безпеку… Наступний великий європейський проєкт має захистити наше небо, зміцнити наш суверенітет і довести, що Європа має волю самостійно визначати власне майбутнє", – сказав Бабіш.

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Він згадав виступ президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО в Анкарі, в якому той назвав найбільшою загрозою саме балістичні ракети та закликав Європу розробити власну систему балістичної та антибалістичної, протидронової оборони.

"Я вважаю, що він має рацію, і тепер у нас є можливість діяти", - зазначив Бабіш і навів як приклад успіх у 1970 році проєкту Airbus.

"Я запропонував щось подібне — спільну європейську програму системи протиракетної оборони, яку я називаю Euro Patriot", - сказав чеський прем'єр, додавши, що американські Patriot, є еталоном у протидії балістиці.

Він переконаний, що це посилило би внесок Європи в НАТО. При цьому Бабіш наголосив, що не йдеться про конкуренцію зі США.

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