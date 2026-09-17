Норвегія продовжить тимчасовий захист для українських біженців

Він діятиме до 2027 року, проте країна має намір продовжувати захист українців і надалі.

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У Норвегії продовжать термін дії колективного захисту для українців до 2027 року.

Про це пише "Європейська правда".

Уряд виступає за продовження дії програми тимчасового захисту для українських біженців до 2027 року. Її планують продовжити і надалі.

Для українських біженців запропонують нову програму тимчасового захисту, яка стартуватиме з літа 2027 року. Заявники повинні працювати і мати стабільний дохід. Програма охоплюватиме переміщених осіб, яким вже надавали тимчасовий захист, дія якого завершилася 17 вересня.

Уряд має винести пропозицію на громадське обговорення. Термін обговорення становить шість тижнів. Порядок щодо дозволу на проживання застосовуватиметься до осіб, які зараз перебувають у Норвегії.

Близько 25000 українських біженців перебувають у Норвегії за програмою тимчасового захисту.