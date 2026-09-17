Проти канцлера Німеччини Фрідріха Мерца посилилася російська дезінформація

Німецька контррозвідка зафіксувала зростання активності російських дезінформаційних кампаній, спрямованих проти канцлера ФРН Фрідріха Мерца.
Про це повідомляє видання Handelsblatt з посиланням на Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV), цитує DW.
Частота таких атак продовжує зростати з кінця червня цього року. Для розповсюдження фейків ворог найчастіше використовує мережу X та інші соціальні медіа. При цьому фейкові ролики стилізують під матеріали відомих медіа. Частину таких матеріалів відомство пов'язує з дезінформаційною кампанією «Матрьошка».
Ця ж кампанія активнішала під час виборів до місцевого парламенту Саксонії-Ангальт, де основними мішенями були кандидати.
Також BfV згадує угруповання Storm-1516, яке поширювало неправдиву інформацію під час виборів до Бундестагу в лютому 2025 року. У грудні того ж року уряд Німеччини офіційно підтвердив зв'язок цієї групи з Росією.
- Тим часом Politico повідомило, що Мерц може втратити посаду канцлера вже найближчими днями.
- У його партії дедалі активніше обговорюють можливу зміну глави уряду на тлі падіння підтримки Кабміну та невтішних прогнозів напередодні двох важливих земельних виборів. У неділю відбудуться вибори в Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні.
- Християнсько-демократичний союз (ХДС) Мерца ризикує зазнати серйозних поразок. Після оголошення перших результатів керівництво партії планує зустріч, на якій, за даними медіа, канцлер хоче з'ясувати, чи зберігає підтримку однопартійців і чи готові вони надалі підтримувати його курс реформ.