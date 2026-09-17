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Пашинян назвав «непотрібною» російську військову базу у Вірменії

Якщо Росія вирішить вивести своїх військових, Вірменія не заперечуватиме, заявив прем’єр.

Пашинян назвав «непотрібною» російську військову базу у Вірменії
Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність обговорити умови перебування в країні 102-ї російської військової бази. 

За словами Пашиняна, якщо Росія вирішить вивести військових, Вірменія не заперечуватиме, передає Delfi

У разі іншого рішення влада готова обговорювати умови перебування непотрібного їй об'єкта.

Водночас прем'єр-міністр підкреслив, що жоден представник Вірменії раніше не порушував питання про ліквідацію 102-ї бази.

  • Вірменія поступово віддаляється від РФ.
  • У серпні Пашинян заявив, що після подій вересня 2022 року більше неможливо говорити про стратегічне партнерство з Росією та ОДКБ. 
  • Головною причиною посадовець назвав повне невиконання цими структурами своїх зобов'язань у сфері безпеки перед Єреваном.
  • Перед парламентськими виборами 7 червня Росія запровадила низку заборон на вірменську продукцію. Спершу обмеження торкнулися квітів — Москва посилалася на фітосанітарні претензії. Згодом під обмеження потрапили мінеральна вода, вино, бренді, фрукти й овочі, а також риба.
  • Європейський Союз опісля оголосив, що надасть Вірменії фінансову допомогу і викупить тисячі квітів, які раніше мали відправити до Росії. 
  • Згодом Пашинян заявив, що його держава невдовзі почне процес подання заявки на вступ до ЄС.
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