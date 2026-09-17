Пашинян назвав «непотрібною» російську військову базу у Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність обговорити умови перебування в країні 102-ї російської військової бази.
За словами Пашиняна, якщо Росія вирішить вивести військових, Вірменія не заперечуватиме, передає Delfi.
У разі іншого рішення влада готова обговорювати умови перебування непотрібного їй об'єкта.
Водночас прем'єр-міністр підкреслив, що жоден представник Вірменії раніше не порушував питання про ліквідацію 102-ї бази.
- Вірменія поступово віддаляється від РФ.
- У серпні Пашинян заявив, що після подій вересня 2022 року більше неможливо говорити про стратегічне партнерство з Росією та ОДКБ.
- Головною причиною посадовець назвав повне невиконання цими структурами своїх зобов'язань у сфері безпеки перед Єреваном.
- Перед парламентськими виборами 7 червня Росія запровадила низку заборон на вірменську продукцію. Спершу обмеження торкнулися квітів — Москва посилалася на фітосанітарні претензії. Згодом під обмеження потрапили мінеральна вода, вино, бренді, фрукти й овочі, а також риба.
- Європейський Союз опісля оголосив, що надасть Вірменії фінансову допомогу і викупить тисячі квітів, які раніше мали відправити до Росії.
- Згодом Пашинян заявив, що його держава невдовзі почне процес подання заявки на вступ до ЄС.