Пашинян назвав «непотрібною» російську військову базу у Вірменії

Якщо Росія вирішить вивести своїх військових, Вірменія не заперечуватиме, заявив прем’єр.

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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність обговорити умови перебування в країні 102-ї російської військової бази.

За словами Пашиняна, якщо Росія вирішить вивести військових, Вірменія не заперечуватиме, передає Delfi.

У разі іншого рішення влада готова обговорювати умови перебування непотрібного їй об'єкта.

Водночас прем'єр-міністр підкреслив, що жоден представник Вірменії раніше не порушував питання про ліквідацію 102-ї бази.