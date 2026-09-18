Служба безпеки повідомила, що контррозвідка нейтралізувала на Донеччині ще одну російську агентурну мережу. За результатами спецоперації викрили трьох людей, яким підозрюють у роботі на ворога, зокрема у тому, що вони «зливали» росіянам координати Сил оборони на Краматорському напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Підозрювані діяли окремо один від одного, але мали єдиного куратора від військової контррозвідки ФСБ – бойовика збройних угруповань РФ, який воює на східному фронті.

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За матеріалами справи, до складу ворожого осередку входила продавчиня, яка працювала на ринку у Краматорську, її знайома, що виїхала до Росії і почала працювати на ФСБ, а також місцевий різноробочий.

Встановили, що для залучення продавчині до співпраці ФСБ задіяла її знайому, яка перебувала на території країни-агресора. Після вербування жінка завуальовано випитувала розвідінформацію у покупців, зокрема у військових. Також вона «цікавилась» розташуванням оборонних споруд та вогневих позицій української артилерії.

Що стосується іншого учасника агентурної групи, то ним виявився різноробочий із передмістя районного центру. До уваги росіян він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі в «Однокласниках».

Задокументовано, як чоловік відстежував для ФСБ локації укріпрайонів та інших місць зосередження особового складу Сил оборони. Для маскування він виходив з дому лише на короткий період часу та використовував свої знання місцевості для прокладання прихованих маршрутів розвідвилазок.

Фото: СБУ Один із затриманих

Співробітники СБУ завчасно убезпечили розташування українських військ і затримали обох агентів за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії щодо третьої учасниці агентурної мережі, яка переховується на території РФ, тривають. Наразі їй готується повідомлення про підозру в порядку спеціального досудового розслідування.