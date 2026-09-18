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​На Львівщині зафіксували землетрус

Магнітуда землетрусу склала 2,0.

​На Львівщині зафіксували землетрус
Ілюстративне фото
Фото: zbruc.eu

 17 вересня у Самбірському районі Львівської області зареєстрували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Поштовхи зафіксували о 01:31 за київським часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 3 км.

За класифікацією землетрусів, подія належить до не відчутних. У Головному центрі спеціального контролю закликали людей, які могли відчути поштовхи, повідомити про свої спостереження. Отримані дані допоможуть уточнити енергетичні параметри землетрусу.

Де стався землетрус
Де стався землетрус

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