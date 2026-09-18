POLITICO: Росія проводить полювання на українські потяги

Від початку повномасштабного вторгнення російські удари пошкодили або знищили понад 500 локомотивів, пише медіа.

Росія дедалі частіше атакує українські пасажирські потяги реактивними дронами. Від початку повномасштабного вторгнення російські удари пошкодили або знищили понад 500 локомотивів, причому більш ніж 60% із них – лише за останні вісім місяців.

Про це пише POLITICO.

Нині Укрзалізниця втрачає від 37 до 40 локомотивів щомісяця. У Росії визнають удари по українських потягах і пояснюють їх спробою знищити логістику, яку використовують для перевезення іноземної зброї.

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Водночас в Укрзалізниці вважають, що російська кампанія має ширшу мету.

"Росіяни прагнуть ізолювати наші прифронтові громади, посіяти паніку і страх серед і без того виснажених людей, паралізувати економіку", – заявив голова правління Олександр Перцовський.

Як Росія атакує рухомі потяги?

Активно атакувати пасажирські потяги Росія почала восени минулого року. За словами Перцовського, цьому сприяло використання мережевих антен. Вони дозволяють безпілотникам передавати сигнал один одному або підключатися до наземних передавачів у Білорусі та на окупованих територіях.

Завдяки цьому оператори можуть керувати дронами в реальному часі навіть попри роботу засобів радіоелектронної боротьби та атакувати рухомі цілі.

Найбільшу загрозу для залізниці нині становлять реактивні дрони. Міністерство оборони України разом із виробниками засобів протидії безпілотникам працює над рішенням для захисту потягів.

Росія розширює географію атак

Більшість ударів припадає на райони в межах приблизно 200 кілометрів від лінії фронту або російського кордону. Передусім це східні та південні області України. Однак останнім часом російські атаки поширилися на захід країни. За словами Перцовського, для цього Росія використовує антени та ретранслятори в Білорусі.

Один із таких випадків стався минулими вихідними поблизу польського кордону. Російський дрон атакував потяг невдовзі після того, як зі станції вирушив інший потяг із європейськими радниками з питань безпеки та колишніми лідерами, серед яких був експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

На момент атаки дипломатичний потяг уже перетнув кордон із Польщею. В Укрзалізниці заявили, що він міг бути ціллю дрона, оскільки того дня вирушив раніше запланованого часу.

Україні бракує локомотивів для заміни знищених

Окрім безпосередньої загрози для пасажирів, російські удари створюють для Укрзалізниці серйозну проблему із заміною пошкодженого рухомого складу. Україні потрібні гроші на ремонт локомотивів, запасні частини та матеріали, а також працівники, які можуть цілодобово відновлювати техніку.

Допомогу в цьому напрямі надають, зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку та Світовий банк. Однак темпи руйнувань перевищують доступні фінансові ресурси. Новий локомотив коштує близько 5 млн євро.

Швидко замінити знищену техніку європейськими локомотивами також складно через різницю в ширині залізничної колії. В Україні використовується колія шириною 1520 мм, тоді як у більшості європейських країн – 1435 мм.Схоже обладнання використовують лише країни Балтії та Фінляндія. Литва вже пообіцяла передати Україні локомотиви в межах зимового пакета підтримки.