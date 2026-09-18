Стало відомо про ще одну жертву росіян унаслідок вчорашніх обстрілів Херсона

Окрім того, до лікарів звернувся херсонець, поранений 16 вересня.

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Стало відомо про загибель чоловіка через учорашній російський дроновий удар по Центральному району Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Орієнтовно о 20:30 через атаку ворожого FPV травми, несумісні з життям, отримав херсонець 1965 року народження.

Також до лікарні звернувся чоловік, який ввечері 16 вересня постраждав через атаку російського дрона у Дніпровському районі міста.

У 57-річного містянина, який в момент удару перебував вдома, діагностували вибухову травму, контузію та струс головного мозку.