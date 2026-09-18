Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ГоловнаСуспільствоВійна

Стало відомо про ще одну жертву росіян унаслідок вчорашніх обстрілів Херсона

Окрім того, до лікарів звернувся херсонець, поранений 16 вересня.

Стало відомо про ще одну жертву росіян унаслідок вчорашніх обстрілів Херсона
Фото: З відкритих джерел

Стало відомо про загибель чоловіка через учорашній російський дроновий удар по Центральному району Херсона. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Орієнтовно о 20:30 через атаку ворожого FPV травми, несумісні з життям, отримав херсонець 1965 року народження.

Також до лікарні звернувся чоловік, який ввечері 16 вересня постраждав через атаку російського дрона у Дніпровському районі міста.

У 57-річного містянина, який в момент удару перебував вдома, діагностували вибухову травму, контузію та струс головного мозку.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies