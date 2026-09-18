Стало відомо про ще одну жертву росіян унаслідок вчорашніх обстрілів Херсона

Стало відомо про загибель чоловіка через учорашній російський дроновий удар по Центральному району Херсона.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Орієнтовно о 20:30 через атаку ворожого FPV травми, несумісні з життям, отримав херсонець 1965 року народження.
Також до лікарні звернувся чоловік, який ввечері 16 вересня постраждав через атаку російського дрона у Дніпровському районі міста.
У 57-річного містянина, який в момент удару перебував вдома, діагностували вибухову травму, контузію та струс головного мозку.
- Раніше повідомлялося, що впродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонщину дронами, і артилерії та авіації. Було відомо про вбиту людину, ще девʼятеро отримали поранення. Росіяни пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, скутер та приватні автомобілі.