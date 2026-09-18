Негода знеструмила 24 населені пункти на Житомирщині

Нові знеструмлення через російські атаки зафіксували у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

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Через несприятливі погодні умови станом на ранок 18 вересня повністю або частково залишилися без електропостачання 24 населені пункти на Житомирщині. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

Про це повідомили в "Укренерго".

Водночас нові знеструмлення зафіксували у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Причиною стали російські дронові атаки та артилерійські обстріли.

Енергетики проводять відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. В Укренерго також повідомили про зростання споживання електроенергії.

Сьогодні, 18 вересня, о 09:30 його рівень був на 8,9% вищим, ніж у цей самий час напередодні, 17 вересня. В енергокомпанії пояснили, що причиною стала хмарна погода в частині регіонів України.