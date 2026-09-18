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У Києві двоє підлітків жорстоко побили чоловіка через зауваження: нападників узяли під варту

За побиття 51-річного киянина 16-річним юнакам загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Києві двоє підлітків жорстоко побили чоловіка через зауваження: нападників узяли під варту
Ілюстративне фото
Фото: Харківська обласна поліція

У Подільському районі столиці правоохоронці затримали двох 16-річних хлопців, які завдали тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався близько 19:00 у подвір'ї житлового будинку. За даними слідства, неповнолітні розпивали там алкоголь, коли до них підійшов 51-річний мешканець із проханням припинити. 

Спочатку підлітки ігнорували зауваження, однак після повторної вимоги один із них ударив чоловіка кулаком в обличчя. Коли потерпілий упав, до побиття долучився другий юнак.

Чоловіка госпіталізували з тяжкими травмами, серед яких черепно-мозкова травма, переломи, а також ушкодження грудної клітини та внутрішніх органів.

Правоохоронці затримали зловмисників безпосередньо на місці події. Слідчі повідомили неповнолітнім про підозру. 

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 та 232 960 гривень. За скоєне молодикам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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