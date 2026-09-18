РФ атакувала приміський поїзд на Харківщині. Травмовані пасажири

Люди не відійшли на безпечну відстань від поїзда.

Сьогодні, 18 вересня, російська армія вдарила по приміському поїзду у Харківській області. Тяжко травмовані двоє пасажирів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

«Ворог завдав удару по приміському поїзду на Харківщині. Загрозу виявила моніторингова група Укрзалізниці, після чого було оголошено евакуацію пасажирів. Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень — під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда», – йдеться у повідомленні перевізника.

На місце прямують рятувальники та медики.

В Укрзалізниці нагадали, що під час евакуації необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо поруч немає укриття, потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та об’єктів залізничної інфраструктури.