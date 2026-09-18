Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ГоловнаСуспільствоЖиття

Хмельницький апеляційний суд залишив чинним вирок екскеруючому Хмельницькою єпархією УПЦ МП за розпалювання ворожнечі

Сторона захисту ще може подати касаційну скаргу. 

Хмельницький апеляційний суд залишив чинним вирок екскеруючому Хмельницькою єпархією УПЦ МП за розпалювання ворожнечі
Антоній (Фіялко)
Фото: Новини Хмельницького Є

Хмельницький апеляційний суд 17 вересня залишив без змін вирок для колишнього керуючого Хмельницькою єпархією УПЦ (МП) митрополита Антонія (Фіялка). Суд підтвердив основне покарання у вигляді дворічного позбавлення волі. Додаткове покарання – позбавлення права обіймати посади керівника релігійних управлінь та єпархій терміном на два роки, повідомили джерела LB.

На підставі статті 75 Кримінального кодексу митрополита звільнили від відбування основного покарання з випробуванням і встановили іспитовий термін на два роки. Тепер сторона захисту має тримісячний термін для подачі касаційної скарги на рішення апеляційного суду.

Митрополита засудили за частиною 2 статті 161 КК – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, вчинене з насильством, обманом чи погрозами або  службовою особою. Покарання за цією статтею передбачено від штрафу до п'ятирічного позбавлення волі.

У травні Хмельницький міськрайонний суд визнав 79-річного митрополита Фіялка винним у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі за заклик у 2022 році «брати вила, граблі та палки», аби протистояти прихильникам переходу до ПЦУ, писав ZAXID.NET. Фрагмент цієї проповіді опублікували в соцмережах у 2024 році.

Фіялко, що після звільнення став вікарієм Київської митрополії УПЦ, не визнав провини і заявив, що відео могли змонтувати або створити за допомогою ШІ.

У 2023 році митрополит Антоній (Фіялко) стверджував, що його звільнили рішенням Священного синоду через чутки про перехід до Православної церкви України. Звільненню передувало побиття священниками УПЦ (МП) військового в храмі Хмельницького. На знак протесту представники громади зібралися під храмом, де стався інцидент, та ухвалили рішення перейти по ПЦУ. Після цього митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко) передав ключі від собору, а представники МП залишили храм.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies