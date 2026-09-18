На Харківщині через ворожий удар по приміському поїзду загинула людина, є поранені

Російські окупанти атакували реактивним БпЛА по одній із залізничних станцій у Харківській області. Загинула людина, восьмеро поранені.
Про це повідомляє МВС України.
"Ворог завдав удару реактивними безпілотниками по одній із залізничних станцій на території Нововодолазької громади Харківського району", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого удару виникла пожежа у двох вагонах приміського електропоїзда. Унаслідок атаки 1 людина загинула, ще 8 постраждали.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківську область безпілотниками і КАБами. Ворожих ударів зазнали Харків і 10 населених пунктів. Постраждали 4 людей.