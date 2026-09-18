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На Харківщині через ворожий удар по приміському поїзду загинула людина, є поранені

Унаслідок атаки загорілися вагони.

На Харківщині через ворожий удар по приміському поїзду загинула людина, є поранені
наслідки російського удару по поїзду на Харківщині
Фото: МВС України

Російські окупанти атакували реактивним БпЛА по одній із залізничних станцій у Харківській області. Загинула людина, восьмеро поранені.

Про це повідомляє МВС України.

"Ворог завдав удару реактивними безпілотниками по одній із залізничних станцій на території Нововодолазької громади Харківського району", – ідеться у повідомленні.

Фото: МВС України

Внаслідок ворожого удару виникла пожежа у двох вагонах приміського електропоїзда. Унаслідок атаки 1 людина загинула, ще 8 постраждали.

Фото: МВС України

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