На Харківщині через ворожий удар по приміському поїзду загинула людина, є поранені

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

наслідки російського удару по поїзду на Харківщині

Російські окупанти атакували реактивним БпЛА по одній із залізничних станцій у Харківській області. Загинула людина, восьмеро поранені.

Про це повідомляє МВС України.

"Ворог завдав удару реактивними безпілотниками по одній із залізничних станцій на території Нововодолазької громади Харківського району", – ідеться у повідомленні.

Фото: МВС України

Внаслідок ворожого удару виникла пожежа у двох вагонах приміського електропоїзда. Унаслідок атаки 1 людина загинула, ще 8 постраждали.

Фото: МВС України