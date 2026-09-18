Лиманський напрямок перейшов до нового угруповання військ "Центр".

Із 18 вересня Лиманський напрямок вивели із зони відповідальності Угруповання об’єднаних сил і передали під командування новоствореного угруповання військ "Центр".
Про це повідомив в ефірі "Єдиних новин" речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
За його словами, зміна підпорядкування стосується лише Лиманського напрямку. Куп’янський та Південно-Слобожанський напрямки й надалі залишаються в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил.
Трегубов також зазначив, що раніше до Угруповання об’єднаних сил входив Третій армійський корпус. Тепер він підпорядковується новому угрупованню військ "Центр".
"Лиманський напрямок буквально від сьогодні у нас забирають, він входить в зону підпорядкування новоствореного УВ "Центр", – пояснив речник.
Водночас, наглосив Трегубов, російські війська на Лиманському напрямку нині перебувають "не в найкращому стані". Він додав, що оптимізму щодо ситуації там немає навіть у російських пропагандистів.
- У ранковому зведення Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Лиманському напрямку окупанти десять разів атакували у бік населених пунктів Копанки, Греківка, Шийківка, Новоселівка, Лиман та Діброва. Ці спроби Сили оборони відбили.
- Загалом за минулу добу, 17 вересня, було зафіксовано 230 бойових зіткнень. Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку фронту.