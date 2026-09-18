Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
ГоловнаСуспільствоВійна

Лиманський напрямок перейшов до нового угруповання військ "Центр".

Російські війська на цьому напрямку нині перебувають "не в найкращому стані".

Лиманський напрямок перейшов до нового угруповання військ "Центр".
Віктор Трегубов
Фото: скрін відео

Із 18 вересня Лиманський напрямок вивели із зони відповідальності Угруповання об’єднаних сил і передали під командування новоствореного угруповання військ "Центр".

Про це повідомив  в ефірі "Єдиних новин" речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, зміна підпорядкування стосується лише Лиманського напрямку. Куп’янський та Південно-Слобожанський напрямки й надалі залишаються в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил.

Трегубов також зазначив, що раніше до Угруповання об’єднаних сил входив Третій армійський корпус. Тепер він підпорядковується новому угрупованню військ "Центр".

"Лиманський напрямок буквально від сьогодні у нас забирають, він входить в зону підпорядкування новоствореного УВ "Центр", – пояснив речник.

Водночас, наглосив Трегубов, російські війська на Лиманському напрямку нині перебувають "не в найкращому стані". Він додав, що оптимізму щодо ситуації там немає навіть у російських пропагандистів.

  • У ранковому зведення Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Лиманському напрямку  окупанти десять разів атакували у бік населених пунктів Копанки, Греківка, Шийківка, Новоселівка, Лиман та Діброва. Ці спроби Сили оборони відбили. 
  • Загалом за минулу добу, 17 вересня, було  зафіксовано 230 бойових зіткнень. Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку фронту. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies