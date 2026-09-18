Лиманський напрямок перейшов до нового угруповання військ "Центр".

Російські війська на цьому напрямку нині перебувають "не в найкращому стані".

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Із 18 вересня Лиманський напрямок вивели із зони відповідальності Угруповання об’єднаних сил і передали під командування новоствореного угруповання військ "Центр".

Про це повідомив в ефірі "Єдиних новин" речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, зміна підпорядкування стосується лише Лиманського напрямку. Куп’янський та Південно-Слобожанський напрямки й надалі залишаються в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил.

Трегубов також зазначив, що раніше до Угруповання об’єднаних сил входив Третій армійський корпус. Тепер він підпорядковується новому угрупованню військ "Центр".

"Лиманський напрямок буквально від сьогодні у нас забирають, він входить в зону підпорядкування новоствореного УВ "Центр", – пояснив речник.

Водночас, наглосив Трегубов, російські війська на Лиманському напрямку нині перебувають "не в найкращому стані". Він додав, що оптимізму щодо ситуації там немає навіть у російських пропагандистів.