Розвідка Естонії: втрати росіян третій тиждень перевищують 10 000 солдатів

Втрати російських збройних сил у війні проти України вже третій тиждень перевищують 10 000 осіб, заявив Антс Ківіселг, керівник Центру розвідки Естонських сил оборони, пише ERR.

«Росія втратила понад 10 000 бійців третій тиждень поспіль – як поранених, так і загиблих. Середньодобова кількість втрат цього тижня залишається на рівні близько 1600 бійців, а це означає, що протягом тижня було втрачено трохи більше 11 000», – сказав полковник Ківісельг.

За його словами, тенденція, що Росія втрачає на полі бою більше, ніж може завербувати, зберігається.

Реклама

Говорячи далі про успіх України, Ківіселк перерахував удари по російських нафтових об'єктах у Краснодарському краї, Саратовській та Самарській областях, а також у Республіці Татарстан, порту Махачкала на Каспійському морі, атаку на хімічні заводи в Пермському краї та Волгограді, а також ураження заводу з виробництва безпілотників у Ростовській області.

«Серед військових цілей – атаки на аеродроми в Ростовській області, пускові майданчики для зберігання зенітної зброї та далекобійних безпілотників у Ростовській та Орловській областях. Наразі оцінюється пошкодження, але українцям, ймовірно, вдалося або підбити, або пошкодити деякі літаки, а також гелікоптери», – додав полковник.

Ківіселк також послався на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), в якому йдеться, що стан російських нафтопереробних заводів погіршився через вплив далекобійних ударів з України, а санкції перешкоджають ліквідації збитків, завданих авіаударами. МЕА оцінює, що потужності Росії з переробки нафти залишатимуться на 30 відсотків нижчими за довоєнний рівень протягом наступних 18 місяців.

Хоча Росія посилила тиск на Україну, атакуючи її цивільну інфраструктуру, опитування показують, що українці не готові здаватися, незважаючи на спричинені труднощі, зазначив Ківіселг.

«Цього тижня російські далекобійні удари продовжували завдавати ударів по критично важливих та стратегічних об'єктах інфраструктури в Україні, а також по житлових будинках, можливих складах, торгових центрах, автозаправних станціях, транспортних засобах та підприємствах, і це щонайменше в 17 регіонах України, і приблизно в половині цих регіонів також сталися відключення електроенергії в результаті атак», – сказав він.

Росія знову почала використовувати ретранслятори в Білорусі, які тим часом не працювали, для здійснення таких атак, і тому російські атаки також досягають заходу України і, ймовірно, будуть більш точними та ефективними, додав Ківіселг.

Начальник розвідки Збройних сил також зазначив, що Росія атакувала приблизно 500 локомотивів в Україні під час повномасштабної війни, цього року було атаковано приблизно десять складів гуманітарної допомоги ООН, а у вересні – чотири фармацевтичні склади.

Однак, як зазначив полковник Ківіселг, нещодавні опитування в Україні показують, що приблизно 77 відсотків населення України не хочуть поступатися вимогам Росії чи миритися з поразкою України, і вважають, що опір має продовжуватися.