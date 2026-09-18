Нічні повітряні атаки , 230 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, удари по Конотопу, операція «WallHack».

В Україні започаткували новий формат регіональної співпраці – C8, "Карпатську вісімку". До нього мають увійти країни та регіони Карпатського простору.

Про старт саміту в Івано-Франківській області повідомив президент Володимир Зеленський в соцмережах.

В установчому саміті беруть участь представники Румунії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини. Зеленський також наголосив на взаємодії з Європейським Союзом.

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Президент назвав створення C8 початком нового етапу співпраці між Україною та її європейськими сусідами.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 18 вересня, російська армія вдарила по приміському поїзду у Харківській області. За оновленими даними, травмовані семеро людей, також загинув один чоловік.

«Ворог завдав удару по приміському поїзду на Харківщині. Загрозу виявила моніторингова група Укрзалізниці, після чого було оголошено евакуацію пасажирів. Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень — під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда», – йдеться у повідомленні перевізника.

В Укрзалізниці нагадали, що під час евакуації необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо поруч немає укриття, потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та об’єктів залізничної інфраструктури.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 230 боїв, з них 25 – на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Осикового, Довгої Балки, Приюту, Степів та Вільного.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1420 солдатів, 5 танків, 75 артилерійських систем, 424 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн тощо. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 514 910 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 18 вересня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Конотопу в Сумській області. У місті зафіксовано численні пошкодження цивільної інфраструктури.

За інформацією від мера Артема Семеніхіна, є руйнування у дитячому садку, школі, приватних будинках, медичних закладах, магазинах. Через перебиту газотранспортну мережу чимало домівок лишились без газопастачання. Є й проблеми з електроживленням через пошкоджені високовольтні лінії.

Було відомо про двох постраждалих жінок.

Вранці 18 вересня армія Росії атакувала дронами Фастівський район Київської області, внаслідок чого поранень зазнали п'ятеро людей. Троє потерпілих – діти. За інформацією ДСНС, усі потерпілі є членами однієї родини.

Вони госпіталізовані з акубаротравмами і гострою реакцією на стрес, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

Російський обстріл зруйнував одну приватну оселю, ще одна була пошкоджена. Також пошкоджено авто. Рятувальники й інші необхідні служби працюють на місцях ударів.

Ворожі удари по столичному регіону тривають майже безперервно з 27 серпня, коли Росія почала запускати малі групи реактивних дронів упродовж всієї доби.

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У ніч на 18 вересня, починаючи з 18:00, Росія вдарила по Україні 93 ударними дронами (46 з них – реактивні) і дронами-імітаторами, а також засобами ураження «Бандероль»/«Дань-Т». Била з напрямків Орла і Міллерова та окупованих Донецька, Криму й акваторії Азовського моря.

За інформацією Повітряних сил станом на 8:00, захисники знешкодили 69 ворожих дронів типу Shahed, «Гербера», дронів інших типів та 3 «Бандероль»/«Дань-Т». Напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Хмельницький апеляційний суд 17 вересня залишив без змін вирок для колишнього керуючого Хмельницькою єпархією УПЦ (МП) митрополита Антонія (Фіялка). Суд підтвердив основне покарання у вигляді дворічного позбавлення волі. Додаткове покарання – позбавлення права обіймати посади керівника релігійних управлінь та єпархій терміном на два роки, повідомили джерела LB.

На підставі статті 75 Кримінального кодексу митрополита звільнили від відбування основного покарання з випробуванням і встановили іспитовий термін на два роки. Тепер сторона захисту має тримісячний термін для подачі касаційної скарги на рішення апеляційного суду.

Митрополита засудили за частиною 2 статті 161 КК – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, вчинене з насильством, обманом чи погрозами або службовою особою. Покарання за цією статтею передбачено від штрафу до п'ятирічного позбавлення волі.

Докладніше – в новині.

Українські правоохоронці упродовж майже місяця припинили діяльність низки скам-спільнот, заблокували тисячі фішингових ресурсів та вилучили техніку, яка могла використовуватися для заволодіння грошима українців та іноземців.

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора. В межах операції «WallHack» у липні-серпні 2026 року викрили учасників скам-спільнот (від англ. scam – афера, шахрайство) у Києві та 19 областях України. Ділки використовували месенджери для координації шахрайської діяльності та поширення посилань на підроблені сайти. Такі ресурси імітували торгові платформи, банківські та державні сервіси, а також сайти міжнародних організацій. За їх допомогою зловмисники отримували платіжні дані громадян України та країн Євросоюзу, а також доступ до рахунків у системах дистанційного банківського обслуговування.

Поліцейські провели 239 обшуків і вилучили майже 600 одиниць комп’ютерної техніки. Також заблокували тисячі фішингових посилань та припинили діяльність 300 Telegram-каналів, загальне охоплення яких становило понад 5 тисяч учасників.

Більше інформації – в новині.

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