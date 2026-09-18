Апарат мав сім-карту, як і виявлений рік тому пристрій в кабінеті.

Львівський міський голова Андрій Садовий повідомив про виявлення в службовій машині пристрою, що може бути апаратом для прослуховування. В ньому є антена і сім-карта, сказав він, продемонструвавши знахідку на відео.

Садовий повідомив, що машину перевірили після того, як за один місяць акумулятор автомобіля повністю сідав, а також в ній почало щось «стукати». Машину розібрали й знайшли невідомий апарат.

«Не маю гадки, хто це міг сюди поставити. Але якщо це зроблено офіційно, за рішенням суду, нашими органами – окей, будь ласка, прийдіть заберіть. Якщо воно безхозне, але потрібно для якихось розслідувань – також правоохоронні органи можуть на це глянути", – сказав він.

Садовий сказав, що проінформує керівників відповідних служб. Рік тому у Садового теж виявили невідому прослуховувальну апаратуру. Він каже, що конкретної відповіді, що це, не отримав.