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На Тернопільщині адвоката підозрюють в організації виїзду “ухилянта” за кордон

Військовозобов'язаному нібито хотіли оформити III групу інвалідності “заднім числом”.

На Тернопільщині адвоката підозрюють в організації виїзду “ухилянта” за кордон
Фігуранта взяли під варту з правом внесення застави

На Тернопільщині адвокат – керівник одного із відділів надання безоплатної правничої допомоги, підозрюється в організації незаконного виїзду військовозобов’язаного за кордон.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що свої “послуги” 51-річний чоловік оцінив у 20 тисяч доларів США.

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Адвокат порекомендував “клієнту” кілька варіантів виїзду. Спочатку пропонував оформити непридатність до військової служби з відстрочкою на 6 місяців. Згодом – працевлаштувати на критичне підприємство оборонно-промислового комплексу з подальшим відрядженням за кордон.

Зрештою обрали оформлення III групи інвалідності “заднім числом”.

У червні 2026 року адвокат отримав 3 тисячі доларів завдатку та розпочав підготовку медичних документів про нібито стаціонарне лікування військовозобов’язаного в одному з приватних медичних центрів.

На початку вересня він надіслав “клієнту” у WhatsApp фото виписки з медичної карти, датованої серпнем 2021 року. Під час особистої зустрічі адвокат запевнив, що на підставі цього документа військовозобов’язаному оформлять III групу інвалідності, що дозволить йому виїхати з України.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України за ч. 3 ст. 332 КК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

  • Кілька днів тому правоохоронці заблокували ще п’ять корупційних схем пов'язаних з ухиленням від мобілізації. Схеми викрили в Хмельницькій, Одеській, Черкаській, Закарпатській та Сумській областях.
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