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Унаслідок російського обстрілу у Слов'янську відомо про щонайменше 8 поранених, – ОВА

Окупанти завдали авіаударів по місту.

Унаслідок російського обстрілу у Слов'янську відомо про щонайменше 8 поранених, – ОВА
наслідки авіаударів РФ по Слов'янську
Фото: Донецька ОВА

Російська армія завдала авіаударів по Слов'янську Донецької області, відомо про щонайменше вісьмох поранених.

Про це пише очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 8 людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Слов'янську. Протягом дня росіяни скинули на місто 2 авіабомби. Поранення отримали 8 людей від 22 до 58 років. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожих ударів також пошкоджено приватний будинок, кав'ярню, 5 крамниць і 4 автівки.

На місці працюють всі відповідальні служби. 

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