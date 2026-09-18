Російська армія завдала авіаударів по Слов'янську Донецької області, відомо про щонайменше вісьмох поранених.
Про це пише очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 8 людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Слов'янську. Протягом дня росіяни скинули на місто 2 авіабомби. Поранення отримали 8 людей від 22 до 58 років. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок ворожих ударів також пошкоджено приватний будинок, кав'ярню, 5 крамниць і 4 автівки.
На місці працюють всі відповідальні служби.
- Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали 80 цивільних об’єктів, з них 59 житлових будинків.