Марію Федак поховали поруч з її чоловіком Степаном на Личаківському цвинтарі.

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До Львова повернули останки Марії Федак – діячки українського жіночого та просвітницького руху. Її поховали на Личаківському цвинтарі поруч із чоловіком Степаном Федаком.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Провести Марію Федак в останню путь прийшли десятки людей.

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Федак брала активну участь в українському жіночому русі, займалася благодійністю, підтримувала студентську молодь та українське громадське життя. Разом із чоловіком, адвокатом, громадським діячем і меценатом Степаном Федаком, вона виховала вісьмох дітей.

Доньки подружжя Ольга та Софія стали дружинами провідників українського націоналістичного руху – Євгена Коновальця та Андрія Мельника відповідно.

Через загрозу радянських репресій Марія Федак була змушена залишити Україну. Вона померла в Люксембурзі.

Передача її останків в Україну відбулося в межах ініціативи Президента щодо повернення на батьківщину та гідного вшанування видатних українців, похованих за кордоном.

Фото: Максим Козицький

Фото: Максим Козицький

Фото: Максим Козицький

Фото: Максим Козицький