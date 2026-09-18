До Львова повернули останки Марії Федак – діячки українського жіночого та просвітницького руху. Її поховали на Личаківському цвинтарі поруч із чоловіком Степаном Федаком.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Провести Марію Федак в останню путь прийшли десятки людей.
Федак брала активну участь в українському жіночому русі, займалася благодійністю, підтримувала студентську молодь та українське громадське життя. Разом із чоловіком, адвокатом, громадським діячем і меценатом Степаном Федаком, вона виховала вісьмох дітей.
Доньки подружжя Ольга та Софія стали дружинами провідників українського націоналістичного руху – Євгена Коновальця та Андрія Мельника відповідно.
Через загрозу радянських репресій Марія Федак була змушена залишити Україну. Вона померла в Люксембурзі.
Передача її останків в Україну відбулося в межах ініціативи Президента щодо повернення на батьківщину та гідного вшанування видатних українців, похованих за кордоном.
- 25 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі відбулося перепоховання голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.
- На церемонії були присутні президент Володимир Зеленський, керівник Офіса президента України Кирило Буданов, очільник МЗС Андрій Сибіга та низка українських політиків і військових.