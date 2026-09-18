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МЗС: ООН зафіксувала систематичне сексуальне насильство з боку військових РФ під час війни Росії проти України

У доповіді ООН зафіксовано систематичні порушення прав людини та випадки сексуального насильства в Україні з боку російських військових.

МЗС: ООН зафіксувала систематичне сексуальне насильство з боку військових РФ під час війни Росії проти України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України відреагувало на нову доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, у якій задокументували випадки сексуального насильства в контексті повномасштабної війни Росії проти України.

Про це ідеться у заяві МЗС.

Йдеться про період від 24 лютого 2022 року до 31 липня 2026 року. У доповіді ООН наведені задокументовані випадки сексуального насильства, скоєного російськими військовими та іншими представниками окупаційних сил.

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У МЗС України заявили, що задокументовані факти свідчать про серйозність і масштаб проблеми.

"Росія продовжує використовувати сексуальне насильство як інструмент війни та залякування українського населення", – заявили у Міністерстві закордонних справ України.

У відомстві наголосили на необхідності притягнення винних до відповідальності та забезпечення справедливості для постраждалих.

"Україна продовжить працювати з міжнародними партнерами для документування злочинів Росії та забезпечення невідворотності покарання для всіх причетних", – йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві також зазначили, що міжнародна спільнота має й надалі посилювати тиск на Росію та підтримувати Україну в розслідуванні воєнних злочинів.

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