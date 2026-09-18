На Харківщині російський FPV-дрон атакував цивільне авто

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Удар по автомобілю на Харківщині

Російські військові вдень 18 вересня атакували FPV-дроном автомобіль поблизу села Слатине на Харківщині. Внаслідок удару поранений 67-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Атака сталася близько 13:00, коли автомобіль рухався у напрямку Дергачів. Постраждалого доправили до лікарні з множинними осколковими пораненнями голови та тулуба. Наразі чоловік перебуває у стані середньої тяжкості.

За фактом атаки правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – щодо вчинення воєнного злочину.