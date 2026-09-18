Фіцо не приїхав на саміт "Карпатської вісімки": медіа назвали причину

Прем’єр-міністр Словаччини не прибув в Україну через хворобу.

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Саміт "Карпатська вісімка" проходить 18-20 вересня в Івано-Франківській області. Участь у ньому беруть представники України Румунії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії, Угорщини, ЄС. Попри те, що візит прем’єра Словаччини був анонсований, Роберт Фіцо не приїхав – через хворобу.

Як повідомило видання The Kyiv Independent із посиланням на джерела в Офісі Президента, замість Фіцо на заході Словаччину представляє міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток.

Що відомо про саміт?

Зустріч відбувається вперше з ініціативи президента України Володимира Зеленського. За його словами, саміт має започаткувати новий формат регіональної співпраці – "Карпатську вісімку". Під час економічної частини установчого саміту планують підписати інвестиційні та торговельні угоди загальною вартістю близько €1 млрд.

За словами президента, до економічної частини заходу долучаться близько 550 представників бізнесу. Також на саміті представлять майже 100 бізнес-проєктів від восьми країн Карпатського регіону.