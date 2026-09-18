Оператори NC13 показали, як знищили штурмову групу росіян за допомогою НРК і FPV-дронів

Пілоти керують дронами FPV під час атаки на передовій поблизу міста Часів Яр, Донецька область, 29 липня 2025 року.

Оператори підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів NC13 у складі Третього армійського корпусу за допомогою НРК Droid TW-12.7 і FPV-дронів зупинили російський штурм, повідомила компанія-розробниця комплексу DevDroid.

Українські військові виявили групу із шести російських військових, яка висувалася до їхніх позицій. Щоб зупинити штурм противника, українські оператори застосували розвідувально-ударний комплекс Droid TW-12.7, оснащений бойовим модулем із кулеметом Browning калібру 12,7 мм. НРК відкрив вогонь по групі та зупинив її просування. Паралельно до роботи долучився батальйон безпілотних систем, який FPV-дронами завдав ударів по штурмовій групі.

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За близько 20 хвилин оператори НРК та FPV-екіпажі знищили штурмову групу з шести військових противника. В результаті українські позиції залишилися під контролем Сил оборони.

За словами командира підрозділу NC13 друга «Макара», цей епізод показує практичну модель спільного застосування наземних і повітряних роботизованих систем: НРК зупинив просування противника та створив умови для роботи FPV-екіпажів.

«Найбільша цінність такої взаємодії в тому, що нам не потрібно відправляти штурмові групи на зачистки та підставляти своїх військовослужбовців під удар. Технології дають нам можливість певної дистанції і переваги над противником, що дозволяє берегти свій особовий склад», – розповідає Макар.

Що відомо про НРК Droid TW 12.7

НРК Droid TW 12.7 оснащений дистанційно керованою туреллю під кулемет M2 Browning калібром 12,7 мм. За словами розробників, вона дозволяє уражати легкоброньовані цілі, такі як БМП, БТР та броньовані автомобілі. Комплекс також здатен вражати неброньовані цілі, включно з автомобілями та іншою технікою противника.

Також НРК можна використовувати для дистанційного спостереження за полем бою. За допомогою вбудованих камер і систем передачі даних оператор отримує ситуаційну обізнаність у реальному часі. Конструкція платформи, за словами розробників, забезпечує високу прохідність у важкодоступному рельєфі та на бездоріжжі.

DevDroid – українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє системи для роботизованого ведення бою, які дозволяють дистанційно виконувати та координувати операції, зменшуючи ризики для особового складу та підвищуючи точність, автономність і безпеку.

У серпні бійці 44-ї окремої механізованої бригади провели успішну бойову операцію із застосуванням ударного наземного роботизованого комплексу Droid TW-12.7 від компанії DevDroid.