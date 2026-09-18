Росія понад 30 разів атакувала Дніпропетровщину, є поранений

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Російські війська упродовж дня 18 вересня понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Томаківська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також інфраструктура.

49-річного чоловіка госпіталізували, він перебуває у стані середньої тяжкості.

На Криворіжжі російські війська атакували Грушівську та Зеленодольську громади. Там пошкоджені приватний будинок і магазин.

У Синельниківському районі ворог завдав удару по Васильківській громаді. Внаслідок атаки виникла пожежа. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобіль.