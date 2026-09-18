Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
ГоловнаСуспільствоВійна

Кабмін підтримав створення у складі Нацгвардії Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства

Він буде супроводжувати кандидатів від першої співбесіди та необхідних перевірок до проходження військової підготовки.

Кабмін підтримав створення у складі Нацгвардії Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства
Засідання уряду
Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів підтримав створення спеціального Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства у складі Національної гвардії України. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Нова структура координуватиме залучення іноземних добровольців на службу за контрактом та супроводжуватиме їх на кожному кроці — від першої співбесіди та необхідних перевірок до проходження військової підготовки, пояснив Корецький.

Прем’єр додав, що головна мета проєкту — зробити шлях кандидатів до лав Нацгвардії максимально швидким, аби бойові підрозділи оперативніше отримували необхідне поповнення. 

Очільник уряду наголосив, що рекрутинг іноземних громадян залишається одним із ключових пріоритетів держави, тому Україна планує масштабувати цю роботу та залучати ще більше людей, готових зі зброєю в руках захищати країну разом із українцями.

  • Очільник МВС Іван Вигівський раніше повідомляв, що отримав звернення від командирів бригад Національної гвардії України щодо покращення процесу рекрутингу іноземців до бойових підрозділів НГУ. Питання обговорювали декілька тижнів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies