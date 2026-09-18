Кабмін підтримав створення у складі Нацгвардії Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства

Він буде супроводжувати кандидатів від першої співбесіди та необхідних перевірок до проходження військової підготовки.

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Кабінет Міністрів підтримав створення спеціального Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства у складі Національної гвардії України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Нова структура координуватиме залучення іноземних добровольців на службу за контрактом та супроводжуватиме їх на кожному кроці — від першої співбесіди та необхідних перевірок до проходження військової підготовки, пояснив Корецький.

Прем’єр додав, що головна мета проєкту — зробити шлях кандидатів до лав Нацгвардії максимально швидким, аби бойові підрозділи оперативніше отримували необхідне поповнення.

Очільник уряду наголосив, що рекрутинг іноземних громадян залишається одним із ключових пріоритетів держави, тому Україна планує масштабувати цю роботу та залучати ще більше людей, готових зі зброєю в руках захищати країну разом із українцями.