На Херсонщині через атаки РФ постраждали троє цивільних

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Автівка палає після влучання дрона у Херсоні

Через російські обстріли упродовж 18 вересня відомо про трьох постраждалих цивільних. Є пошкодження.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, упродовж 18 вересня російські військові здійснювали обстріли населених пунктів Херсонщини артилерійською зброєю та дронами різних типів.

Станом на 17:30 відомо про трьох постраждалих, які отримали травми через атаки ворожих БпЛА.

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Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, територію ринку, вантажний, службовий й легковий автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.