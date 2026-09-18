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Окупанти вдарили по центральній частині Одеси (оновлено)

Пошкоджено адмінбудівлю.

Окупанти вдарили по центральній частині Одеси (оновлено)
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

18 вересня російські окупанти атакували центр Одеси реактивним дроном. Є пошкодження адмінбудівлі.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував центр Одеси. Реактивним БпЛА пошкоджено адмінбудівлю. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – ідеться у повідомленні.

За інформацією очільника МВА Сергія Лисака, відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки.

Один із них – у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані, їм надають необхідну медичну допомогу.

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