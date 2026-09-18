Окупанти вдарили по центральній частині Одеси (оновлено)

18 вересня російські окупанти атакували центр Одеси реактивним дроном. Є пошкодження адмінбудівлі.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог атакував центр Одеси. Реактивним БпЛА пошкоджено адмінбудівлю. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – ідеться у повідомленні.
За інформацією очільника МВА Сергія Лисака, відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки.
Один із них – у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані, їм надають необхідну медичну допомогу.
- Вночі 17 вересня росіяни обстріляли Одесу, внаслідок чого в місті пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.