Окупанти вдарили по центральній частині Одеси (оновлено)

Один із них – у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані, їм надають необхідну медичну допомогу.

За інформацією очільника МВА Сергія Лисака, відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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