З початку року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути вже 185 дітей.

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В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини ще п'ятьох дітей. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ще п’ятьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули на підконтрольну Україні територію. Це двоє хлопчиків та троє дівчаток віком від 3 до 15 років", – ідеться у повідомленні.

Повернути українських дітей вдалося в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".

Наразі діти перебувають у безпеці та проходять реінтеграцію в центрах "Надії та відновлення", де отримують необхідну допомогу.

З початку 2026 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути вже 185 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини.