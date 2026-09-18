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Фонд Сергія Притули передав військовим безпілотники RAM-2X та RAM-3X

Загальна вартість переданих засобів – 261 853 838 грн

Фонд Сергія Притули передав військовим безпілотники RAM-2X та RAM-3X
Фото: Фонд Сергія Притули

Фонд Сергія Притули передав Силам оборони 135 баражуючих безпілотників, зокрема 77 дронів RAM-2X та 38 БпЛА RAM-3X, а також 20 діпстрайків українського виробництва. Про це організація повідомила у пресрелізі.

У фонді зазначили, що безпілотники придбали у межах збору «Щелепи». Підрозділи Сил оборони вже застосовують отримані дрони для ураження російської техніки та озброєння. Зокрема, підрозділ ЦУР Командування об'єднаних сил ЗСУ уразив російську РЛС «Небо-СВУ», вартість якої оцінюється у $100 млн. 

Підрозділ «Баліста» Сил спеціальних операцій протягом двох днів знищив ЗРК «Бук-М3» та пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-300, а 429-та бригада «АХІЛЛЕС» спільно з 43 ОАБр уразила РЛС «Небо-М» поблизу аеродрому «Міллерово» у ростовській області. 

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У фонді зазначили, що мета збору «Щелепи» — зібрати 1,3 млрд грн на розвідувально-ударні засоби для Сил оборони України. Наразі зібрано понад 80% від запланованої суми.

Фото: Фонд Сергія Притули

RAM-2X та RAM-3X — українські баражуючі боєприпаси з Х-подібним крилом, призначені для ураження важливих військових цілей на оперативно-тактичній глибині. RAM-2X, зокрема, може застосовуватися по високовартісних цілях на відстані до 180 км та працювати у зв’язці з розвідувальним БпЛА SHARK-M, який забезпечує розвідку та цілевказання.

RAM-3X – новий ударний безпілотник компанії «Укрспецсистемс». Lb.ua надіслав компанії запит з проханням розповісти детальніше про цей дрон. Однак RAM-3X показали на відео, опублікованому Фондом Сергія Притули. У дописі зазначили, що ці дрони «важчі, потужніші, ще більш нищівні», ніж їхні попередники. 

Минулого тижня українська компанія «Укрспецсистемс» представила ударний БпЛА RAM-2X з X-подібним крилом на збройній виставці MSPO у Польщі у вересні цього року. У компанії зазначають, що безпілотник розробляли для ураження високовартісних цілей. Заявлений час перебування в повітрі – понад дві години. Дрон несе бойову частину з ударним ядром масою 2,7 або 3,5 кг.

За даними виробника, RAM-2X працює з різними системами зв'язку: кількома діапазонами радіо або Starlink. Також зазначено, що безпілотник може використовувати різні моделі ШІ-асистентів.

За інформацією «Укрспецсистемс», всього боєприпаси родини RAM уразили понад 450 цілей. При цьому виробник тривалий час не міг публічно підтверджувати свій зв'язок із RAM через безпекові обмеження, хоча кадри їхньої роботи регулярно з'являлися в мережі.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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