Розбробник ракет-дронів Барс озвучив можливості виробництва в місяць

В Україні щомісяця виробляють понад 2000 ракет-дронів «Барс» у різних модифікаціях і конфігураціях. Про це у інтерв’ю виданню NV розповів представник виробника ракети, ім’я якого не розголошують.

Він зазначив, що від початку роботи підприємства виробництво «Барсів» вдалося значно масштабувати.

«Коли ми починали, то робили 10 штук на місяць. Планували виробляти 600 штук на рік і вважали, що це амбітно. Потім дійшли до 600 штук на місяць. Зараз робимо близько 2000 штук щомісяця. Є необхідність далі масштабуватися? Так! Але ми хочемо все-таки приділити більше часу на те, щоб переробити декілька систем. І вже тоді виходити з версією 2.0», — повідомив він.

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Уся виготовлена продукція спрямовується на виконання бойових завдань, зазначив представник. За його словами, дрони використовують для ударів по нафтопереробних заводах, електростанціях і підстанціях. Крім того, «Барси» застосовують у спеціальних завданнях, про які поки що мало повідомляють публічно.

Представник зазначив, що окремі модифікації безпілотників мають характеристики, яких немає у звичайних дронів із традиційними силовими установками.

Серед варіантів «Барса» є модифікація Middle Strike, оснащена камерою та системою керування. За словами розробника, такі дрони використовували спецпідрозділи Сил оборони для виконання спеціальних завдань. Зокрема, йдеться про операції в акваторіях Чорного й Азовського морів, у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.

Також існує версія Deep Strike, яка летить за заданими координатами та здатна долати відстань до 1000 кілометрів від кордону України.

«І, звичайно, deep strike, який летить за координатами, на тисячу кілометрів від кордону України. Я десь пів року тому зробив мапу місій. Їх набралося понад 200. За час, що відтоді минув, ця кількість ще значно зросла», — повідомив він.

Нагадаємо, у Німеччині у вересні розпочало роботу спільне підприємство з виробництва українського дрона-ракети «Барс». За виробничими планами, перша продукція від спільного підприємства постачатиметься до Сил оборони України з 10 жовтня.

«Відбувається двостороння комунікація між урядами Німеччини та України. До нас надійшов запит, погоджений з урядом України. Ми, в принципі, зацікавлені в колаборації. По-перше, є Build with Ukraine, ініціатива зі спільного виробництва української оборонної продукції на території країн-партнерів та обміну військовими технологіями з іноземними партнерами. По-друге, є певні компоненти, до яких у нас обмежений доступ, ті ж самі реактивні двигуни. Існує ідея, що Німеччина долучається до виробництва двигунів і розширює нам можливості їх постачання», — повідомив представник у інтерв’ю NV.

Крім Німеччини зацікавленість у ракеті виявили Велика Британія, Швеція, Норвегія, Данія, Франція, Бельгія, Об'єднані Арабські Емірати. З цими країнами йдуть перемовини, зазначив представник.

Розробник зазначив, що «Барс» почали розробляти у 2023 році. Його конструювали як модульну платформу, що дозволяє використовувати його для різних місій. Він додав, що від першого базового зразка до теперішнього дрон пройшов понад 40 модернізацій та ітерацій. За словами розробника, дрон має дальність польоту до 1000 км, швидкість понад 700 км/год та може нести бойову частину до 60 кг.

«Тобто наша базова модульність дозволила «Барсу» отримати три основні категорії застосування: це DeepStrike, «мідл-страйк» і «фронт-страйк». І от саме модульність дозволила балансувати з об'ємом палива і вагою бойової частини, та створити кілька модифікацій одного дрона», — розповів він.

Заявлено, що на фінальному етапі польоту оператор може керувати дроном самостійно або передати керування оптичній системі донаведення. Розробник додав, що наразі локалізація «Барса» становить понад 74 відсотки. За його словами, на даний момент єдиний важливий компонент, який закуповують за кордоном, це турбореактивний двигун.