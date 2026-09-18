Дрон RAM-2X отримав систему донаведення на цілі на відстані до 3 км

БпЛА може наводитись на ціль після втрати зв’язку з оператором і визначати своє положення під дією РЕБ

Ударний дрон RAM-2X від української компанії «Укрспецсистемс» у поточній версії оснащений системою донаведення, яка дає змогу захоплювати ціль на відстані до 3 км і продовжувати атаку без подальшої участі оператора. Про це заступник директора «Укрспецсистемс» Андрій Римарук розповів виданню Defender Media

«Якщо пілот захопив ціль із дистанції до 3 км, натиснув кнопку “Атака” і після цього загубив зв’язок – система відпрацює по цілі автоматично. Якщо він вчепився за ціль, то вже не відпустить, навіть якщо ціль рухома», – пояснив Римарук.

Однією з особливостей RAM-2X також є візуальна навігація. Вона дозволяє дрону визначати власне положення у просторі без залежності від супутникової навігації GNSS. За словами Римарука, завдяки цьому безпілотник може працювати в умовах застосування засобів радіоелектронної боротьби, а система навігації водночас спрощує роботу оператора.

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В «Укрспецсистемс» також працюють над повністю автономною версією RAM-2X. Римарук зазначив, що така модифікація може з’явитися вже до кінця 2026 року.

«Там, де екіпаж не буде задіяний у кожній секунді польоту: розвідка виявила ціль, передала координати, і літак вирушає в автономне полювання», – зазначив він.

У коментарі виданню «Мілітарний» генеральний директор «Укрспецсистемс» Дмитро Хасапов розповів, що компанія тривалий час не розкривала свою причетність до виробництва RAM з міркувань безпеки.

«Ми не хотіли давати нашому ворогу потенційно можливість з'ясувати, яким же засобом його вражають. Тобто ми завжди думаємо з точки зору безпеки, щоб не наражати своїх співробітників та їх сім'ї на небезпеку. Але об'єктивно за останні вже декілька років використання цього продукту, ну, вже мабуть більшість знає, що це «Укрспецсистемс», тому вже і не було необхідності в подальшому його скриванні чи якось непублічного виступу, що це наш продукт», – пояснив він.

Українська компанія «Укрспецсистемс» представила ударний БпЛА RAM-2X з X-подібним крилом на збройній виставці MSPO у Польщі у вересні цього року. У компанії зазначають, що безпілотник розробляли для ураження високовартісних цілей. Заявлена відстань роботи до 180 км, час перебування в повітрі – понад дві години, несе бойову частину з ударним ядром масою 2,7 або 3,5 кг.

За даними виробника, RAM-2X працює з різними системами зв'язку: кількома діапазонами радіо або Starlink. Дрон також може діяти в парі із ретранслятором – розвідувальним дроном SHARK-M, який забезпечує цілевказання і допомагає долати ворожий РЕБ. Також зазначено, що безпілотник може використовувати різні моделі ШІ-асистентів.