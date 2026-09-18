На Київщині через атаку РФ загорівся склад

У Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки загорілася складська будівля.
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.
"Ворог знову атакував Київщину. У Вишгородському районі через ворожий удар зайнялася виробничо-складська будівля. Пожежу зараз приборкують рятувальники ДСНС", – написав Ткаченко.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.
- Вранці 18 вересня армія РФ атакувала дронами Фастівський район Київської області, внаслідок чого поранень зазнали п'ятеро людей.