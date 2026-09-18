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На Київщині через атаку РФ загорівся склад

Люди не постраждали.

На Київщині через атаку РФ загорівся склад
Тимур Ткаченко
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

У Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки загорілася складська будівля.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Ворог знову атакував Київщину. У Вишгородському районі через ворожий удар зайнялася виробничо-складська будівля. Пожежу зараз приборкують рятувальники ДСНС", – написав Ткаченко.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

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