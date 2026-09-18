ЦПД: Російська пропаганда поширює фейк про "мобілізацію жінок" в Україні

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Центр протидії дезінформації спростовує інформацію про нібито рекламну кампанію ЗСУ із закликами до жінок долучатися до війська.

У соцмережах та російських Telegram-каналах поширюють скриншоти нібито з українських сайтів із контекстною рекламою від імені ЗСУ. На банерах зображені жінки у військовій формі та напис: "Тепер твій хід. Покажи свою суперсилу".

Російські пропагандисти стверджують, що таким чином українців нібито поступово готують до "жіночої мобілізації".

Реклама

У Центр наголосили, що такої рекламної кампанії не існує. Поширювані скриншоти є фейковими, а українські медіа та сайти не розміщували подібних банерів.

У ЦПД зазначили, що це черговий етап тривалої дезінформаційної кампанії РФ. Раніше російська пропаганда вже поширювала фейк про нібито рекламу військової служби для домогосподарок на вулицях українських міст.

За даними Центру, мета таких повідомлень – створити у суспільстві відчуття "неминучості примусової мобілізації жінок", посіяти тривогу та дискредитувати добровільний рекрутинг до Сил оборони.

У ЦПД наголосили, що мобілізація жінок в Україні не проводиться. Жінки можуть долучатися до Сил оборони добровільно.