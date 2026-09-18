Знищено російську пускову установку С-400, яка обстрілювала Київ

17 вересня українські дрони FP-1 знищили пускову установку російського комплексу С-400 у Брянській області. Її росіяни модернізували для ударів по наземних цілях.
Про це повідомляє Fire Point.
"17 вересня Сили оборони дронами FP-1 знищили пускову установку комплексу С-400, яку росіяни модернізували для ударів по наземних цілях. Ракетний комплекс призначався для ударів по Києву, раніше він уже використовувався для ударів по столиці", – заявили в компанії.
Зазначається, що російську пускову установку знищили поблизу селища Порошино у Брянській області.
С-400 "Тріумф" – російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, призначений для ураження літаків, безпілотників і крилатих ракет. Також комплекс заявлено як здатний перехоплювати окремі балістичні цілі.
- До складу С-400 входять радіолокаційні станції, командний пункт і пускові установки. Комплекс використовує ракети різних типів, а заявлена максимальна дальність ураження окремих повітряних цілей становить до 400 кілометрів.
- Перші С-400 почали надходити на озброєння російської армії у 2007 році. Росія використовує ці комплекси як один із ключових елементів своєї системи протиповітряної оборони, зокрема розміщує їх на окупованому Кримському півострові.