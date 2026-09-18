Знищено російську пускову установку С-400, яка обстрілювала Київ

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17 вересня українські дрони FP-1 знищили пускову установку російського комплексу С-400 у Брянській області. Її росіяни модернізували для ударів по наземних цілях.

Про це повідомляє Fire Point.

"17 вересня Сили оборони дронами FP-1 знищили пускову установку комплексу С-400, яку росіяни модернізували для ударів по наземних цілях. Ракетний комплекс призначався для ударів по Києву, раніше він уже використовувався для ударів по столиці", – заявили в компанії.

Зазначається, що російську пускову установку знищили поблизу селища Порошино у Брянській області.

С-400 "Тріумф" – російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, призначений для ураження літаків, безпілотників і крилатих ракет. Також комплекс заявлено як здатний перехоплювати окремі балістичні цілі.