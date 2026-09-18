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Reuters: Росіяни вже два роки не пускають Червоний Хрест до українських полонених

ООН зібрала докази систематичних катувань українських військовополонених.

Reuters: Росіяни вже два роки не пускають Червоний Хрест до українських полонених
Фото: IFRC

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) з 2024 року не має доступу до українських військовополонених, яких утримує Росія.

Про це повідомив речник МКЧХ, пише Reuters.

"Ми можемо підтвердити відсутність доступу до військовополонених у Росії з 2024 року", – заявив він.

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Тисячі українських військовополонених перебувають у російських місцях несвободи. Слідчі ООН зібрали докази систематичних катувань українських військовополонених у таких місцях. Росія заперечує звинувачення в катуваннях та інших формах жорстокого поводження з полоненими.

"Якщо ви хочете відстоювати людяність, треба говорити про утримання під вартою і про те, що відбувається у в'язницях", – сказала президентка МКЧХ Світлана Сполярич.

Женевські конвенції 1949 року передбачають, що МКЧХ має відвідувати військовополонених, перевіряти умови їхнього утримання та поводження з ними, а також доступ до харчування і медичної допомоги.

Водночас Росія протягом тривалого часу обмежує доступ представників МКЧХ до українських військовополонених. За даними, наведеними у лютому 2025 року, в РФ було понад 180 колоній, де утримували українців, однак представники організації могли потрапити лише до окремих із них.

  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також заявляв, що через відсутність доступу МКЧХ складніше підтверджувати перебування українців у російському полоні.
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