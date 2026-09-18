Росіяни атакували КАБами Суми: є влучання в багатоквартирний будинок (оновлено)

Є загиблі та поранені.

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Ввечері, 18 вересня, російські війська завдали авіаудару по Сумах та околицях. Відомо про двох загиблих та семеро постраждалих.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров та голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Є влучання у багатоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі. Зазнали удару щонайменше 4 багатоповерхівки.

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Попередньо, під завалами можуть перебувати люди. Кількість постраждалих та наслідки обстрілу встановлюються.

За даними МВА, росіяни застосували 6-7 керованих авіабомб по місту.

Оновлення станом на 22:44. Внаслідок авіаудару загинули двоє людей.

Відомо вже також про 7 постраждалих. Серед них – 13-річна дівчинка.

Троє людей у важкому стані.

На місці продовжують працювати відповідні служби. Інформація уточнюється.