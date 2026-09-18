Росіяни атакували КАБами Суми: є влучання в багатоквартирний будинок (оновлено)

Ввечері, 18 вересня, російські війська завдали авіаудару по Сумах та околицях. Відомо про двох загиблих та семеро постраждалих.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров та голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Є влучання у багатоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі. Зазнали удару щонайменше 4 багатоповерхівки.
Попередньо, під завалами можуть перебувати люди. Кількість постраждалих та наслідки обстрілу встановлюються.
За даними МВА, росіяни застосували 6-7 керованих авіабомб по місту.
Оновлення станом на 22:44. Внаслідок авіаудару загинули двоє людей.
Відомо вже також про 7 постраждалих. Серед них – 13-річна дівчинка.
Троє людей у важкому стані.
На місці продовжують працювати відповідні служби. Інформація уточнюється.