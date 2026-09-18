Постпред США при НАТО назвав причину затримок із передачею ракет Patriot Україні

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що зараз активно співпрацює з усіма союзниками задля пошуку доступних ракет Patriot, які можна передати або продати Україні.

США прагнуть забезпечити Київ перехоплювачами PAC-3, зокрема через ініціативу PURL, зазначив Вітакер в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Американський дипломат підкреслив, що попит на ракети наразі перевищує пропозицію. Для розв'язання проблеми Штати і союзники розглядають розширення виробничих потужностей у США та Європі, а також запуск спільного виробництва ракет і систем протиповітряної оборони з українцями та іншими членами НАТО. Зокрема, під час візиту до Чехії Вітакер обговорив із чеським прем'єр-міністром ідею спільного виготовлення ракет Patriot на території їхньої країни.

Водночас постпред відзначив зусилля України, яка розробляє власні перехоплювачі і демонструє в цьому напрямі хороші можливості. На його думку, захист українського неба має спиратися на комплексний підхід із поєднанням постачання Patriot, розвитку інтегрованої системи ППО та розгортання власного виробництва.

Головним бар'єром для швидкого постачання зброї дипломат назвав нестачу виробничих потужностей у світі, який став набагато небезпечнішим. Через це члени НАТО вже погодили Гаазьке зобов’язання збільшити оборонні витрати до 5%. Вітакер підсумував, що всі партнери готові інвестувати та укладати угоди, проте розгортання таких складних оборонних виробництв потребує часу, а відчутний результат від започаткованих ініціатив очікують орієнтовно через два роки.