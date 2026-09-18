Постпред США при НАТО назвав причину затримок із передачею ракет Patriot Україні

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що зараз активно співпрацює з усіма союзниками задля пошуку доступних ракет Patriot, які можна передати або продати Україні.
США прагнуть забезпечити Київ перехоплювачами PAC-3, зокрема через ініціативу PURL, зазначив Вітакер в інтерв’ю «Радіо Свобода».
Американський дипломат підкреслив, що попит на ракети наразі перевищує пропозицію. Для розв'язання проблеми Штати і союзники розглядають розширення виробничих потужностей у США та Європі, а також запуск спільного виробництва ракет і систем протиповітряної оборони з українцями та іншими членами НАТО. Зокрема, під час візиту до Чехії Вітакер обговорив із чеським прем'єр-міністром ідею спільного виготовлення ракет Patriot на території їхньої країни.
Водночас постпред відзначив зусилля України, яка розробляє власні перехоплювачі і демонструє в цьому напрямі хороші можливості. На його думку, захист українського неба має спиратися на комплексний підхід із поєднанням постачання Patriot, розвитку інтегрованої системи ППО та розгортання власного виробництва.
Головним бар'єром для швидкого постачання зброї дипломат назвав нестачу виробничих потужностей у світі, який став набагато небезпечнішим. Через це члени НАТО вже погодили Гаазьке зобов’язання збільшити оборонні витрати до 5%. Вітакер підсумував, що всі партнери готові інвестувати та укладати угоди, проте розгортання таких складних оборонних виробництв потребує часу, а відчутний результат від започаткованих ініціатив очікують орієнтовно через два роки.
- Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети “Іскандер-М”, “Кинджал” і “Циркон”, що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.
- Київ роками закликав Вашингтон надати їй ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Це дозволило б не лише збільшити спроможності захисту від російських атак, а й допомогти країнам НАТО поповнити запаси. Брак засобів протиповітряної оборони ще більше загострився на тлі війни на Близькому Сході.
- Попередня адміністрація США відмовила Україні в наданні ліцензій. Від нинішнього голови Білого дому Трампа були позитивні сигнали, однак про остаточну згоду на надання Україні ліцензій він не говорив.
- Раніше міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що за підтримки партнерів і кредиту ЄС Україна укладає контракти на постачання близько тисячі ракет для систем ППО Patriot.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини про отримання ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot з президентом Трампом напряму і на рівні команд та виробників.
- Днями президент США заявив, що тривають переговори про надання Україні ліцензії на виробництво “менш просунутих” ракет для комплексу Patriot.