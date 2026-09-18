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Макрон скликає термінове засідання G7 через стрибок цін на енергоносії та гібридні атаки Росії

Заяві французького лідера передувала закрита кризова нарада в Єлисейському палаці.

Макрон скликає термінове засідання G7 через стрибок цін на енергоносії та гібридні атаки Росії
президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про намір зібрати зустріч країн «Групи семи», щоб врегулювати ситуацію зі стрімким зростанням світових цін на енергоносії та розглянути можливість використання стратегічних запасів нафти. 

За його словами, засідання відбудеться найближчими тижнями задля посилення співпраці та уникнення напруги між партнерами, передає Politico

Макрон також попередив, що швидкого рішення для зниження цін на пальне та врегулювання війн в Україні та на Близькому Сході немає.

Заяві французького лідера передувала закрита кризова нарада в Єлисейському палаці. Під час зустрічі керівники розвідки поінформували політиків і кандидатів у президенти про загрози від війни Росії проти України та конфлікту на Близькому Сході, які штовхають ціни на пальне у Франції до нових рекордів. 

Через складне фінансове становище та плани скоротити бюджет на 54 млрд євро наступного року Франція не зможе масштабно субсидувати громадян. Втім уряд уже розробляє програми адресної допомоги. Крім того, Макрон намагається гарантувати постачання нафти та газу завдяки переговорам із лідерами Саудівської Аравії, Іраку, Катару та ОАЕ, а також планує обговорити торгівлю нафтопродуктами та скрапленим газом із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Також Франція посилює захист критичної інфраструктури та оборонних підприємств через хвилю кібератак і зростання загрози російських гібридних ударів. 

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