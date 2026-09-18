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Reuters: Представник Путіна та лідери AfD планують говорити про повернення російського газу до Німеччини

Зустріч залежатиме від попереднього досягнення рамкової мирної угоди між Україною та Росією.

Reuters: Представник Путіна та лідери AfD планують говорити про повернення російського газу до Німеччини
Співголова “Альтернативи для Німеччини” Аліс Вайдель cтане кандидаткою у канцлери
Фото: EPA/UPG

Представник президента РФ Володимира Путіна Кіріл Дмітрієв та керівництво німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) готують зустріч, де планують обговорити відновлення постачання російського газу до Німеччини.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох людей, обізнаних із планами.

За даними агентства, зустріч може відбутися вже у березні 2027 року. У ній планують взяти участь глава російського суверенного фонду добробуту Дмитрієв, а також співголови AfD Аліса Вайдель та Тіно Хрупалла.

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Водночас проведення зустрічі залежатиме від попереднього досягнення рамкової мирної угоди між Україною та Росією. Серед можливих місць проведення переговорів називають Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати та Індію.

За словами джерел Reuters, сторони можуть обговорити можливе відновлення роботи російських газопроводів «Північний потік». Організатори також розраховували на участь американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Однак високопоставлений представник США повідомив Reuters, що Віткоффа та Кушнера не запрошували на запропоновану зустріч і вони не були поінформовані про її підготовку.

У червні Аліса Вайдель в інтерв’ю Reuters виступала за припинення бойкоту російських нафти та газу. Вона пов’язувала доступ до дешевих російських енергоносіїв із підтримкою німецької економіки.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році РФ забезпечувала понад половину імпорту природного газу Німеччини. Після скорочення російських поставок та припинення роботи "Північного потоку" Німеччина змінила структуру постачання енергоносіїв.

Ідея відновлення поставок російського газу вже викликала критику з боку німецьких політиків.

Депутат від "Зелених" Міхаель Келлнер заявив, що Німеччина не повинна знову залежати від Росії. За його словами, енергетична криза після скорочення російських поставок коштувала країні 50 млрд євро.

Депутат від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що Росія використовує енергетику, зокрема "Північний потік", як інструмент гібридного впливу. Він також виступив проти можливого відновлення роботи газопроводу. Ці оцінки є позицією німецьких політиків, наведеними Reuters.

Водночас AfD не входить до складу федерального уряду Німеччини, тому потенційна зустріч мала б передусім політичний та символічний характер. За даними Reuters, партія прагне використати питання дешевих енергоносіїв у своїй політиці на тлі високих цін на енергію.

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