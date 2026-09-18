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У Болгарії критично важливі об’єкти почнуть оснащувати системами протидії безпілотникам. Також поліцію зобов’язали посилити патрулювання на підприємствах, де виробляють і зберігають озброєння.

Про це 18 вересня заявив міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв, повідомляє Reuters.

За його словами, уряд переглянув заходи безпеки на об’єктах критичної інфраструктури та ухвалив рішення розпочати їх оснащення антидроновими системами.

Окремо поліції доручили збільшити кількість патрулів біля місць виробництва та зберігання зброї. Посилення заходів безпеки відбувається через кілька днів після пожежі на складі боєприпасів компанії EMCO.

У ніч на 12 вересня поблизу села Царева Лівада в Болгарії стався вибух на складі зброї, після чого розпочалася пожежа. Попередньо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.