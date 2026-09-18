Угорщина планує відмовитися від російського газу до жовтня 2027 року

Країна має достатньо трубопровідних сполучень, щоб закуповувати газ з інших джерел за конкурентними цінами

Угорщина зможе повністю відмовитися від імпорту російського газу до жовтня 2027 року, коли для країн Євросоюзу набуде чинності відповідна вимога.

Про це заявив міністр економіки Угорщини Іштван Капітані в інтерв’ю Telex, цитує урядовця Bloomberg.

За його словами, країна має достатньо трубопровідних сполучень, щоб закуповувати газ з інших джерел за конкурентними цінами.

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"Якщо ситуація розвиватиметься так, як зараз виглядає, постачання газу до Угорщини може і буде забезпечене з інших джерел до жовтня 2027 року", – сказав Капітані.

Зміна підходу стосується не лише газу. Уряд також переглядає російську участь у розширенні єдиної атомної електростанції країни – АЕС "Пакш". Рішення про те, чи потрібні Угорщині додаткові ядерні блоки, планують ухвалити до кінця року.

Проєкт розширення станції потужністю 2000 МВт реалізується із багаторічним відставанням. У 2014 році уряд Віктора Орбана відмовився від міжнародного тендера та передав контракт на розширення "Пакша" російській держкорпорації "Росатом".

Капітані зазначив, що технологічний прогрес може дозволити продовжити термін експлуатації чотирьох нинішніх ядерних блоків ще на 20 років. Зараз передбачається, що вони мають завершити роботу у 2032 році.

"Перегляд ще триває, ми завершимо його до кінця року, і тоді ухвалимо рішення, чи потрібні Угорщині додаткові ядерні блоки в її енергетичному балансі", – сказав міністр.

Водночас Угорщина працює над диверсифікацією постачання нафти. Уряд також хоче зменшити залежність від імпорту електроенергії, зокрема за рахунок збільшення потужностей для зберігання енергії та залучення масштабних інвестицій у вітрову енергетику.