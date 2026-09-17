В Угорщині перевірятимуть статки політиків за останні 20 років

Уряд Угорщини подасть законопроект, який дозволить податковій службі розслідувати статки політиків за останні 20 років, включаючи посадовців, чиї мандати закінчилися протягом останніх п'яти років.

Про це пише Daily News Hungary, посилаючись на заяву прем'єра Угорщини Петера Мадяра.

Згідно з запропонованою системою, Національна податкова та митна адміністрація (NAV) зможе перевіряти, чи відповідають статки та спосіб життя політиків їхнім задекларованим, оподаткованим доходам та деклараціям про статки.

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За словами Мадяра, перевірка охоплюватиме як чинних політиків, так і людей, чиї мандати закінчилися протягом попередніх п'яти років. Також перевірки можуть поширюватися на активи, що належать людям, які проживають в одному домогосподарстві.

Мадяр зазначив, що законодавство стосуватиметься членів парламенту, прем'єр-міністрів, міністрів, державних секретарів, урядових комісарів та комісарів прем'єр-міністра.

Для чинних посадовців перевірки розпочнуться через два роки з моменту їхнього першого призначення. Якщо член чинного парламенту чи уряду подає у відставку або буде звільнений з посади, автоматична перевірка розпочнеться протягом 30 днів, зазначив угорський прем'єр.

Інформацію порівняють із деклараціями про статки політиків та оподаткованими доходами, після чого буде проведено оцінку ризиків. Якщо порушень не виявлять, процедуру буде закрито. Якщо між задекларованим доходом і статками буде виявлено розбіжність, яка вказує на можливе порушення податкового законодавства або незаконний дохід, то, згідно з пропозицією, описаною Мадяром, буде проведено детальну податкову перевірку.