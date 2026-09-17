«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаСвіт

В Угорщині перевірятимуть статки політиків за останні 20 років

Уряд країни готує відповідний законопроєкт. Перевірка охоплюватиме чинних політиків та людей, чиї мандати закінчились упродовж останніх п'яти років.

В Угорщині перевірятимуть статки політиків за останні 20 років
прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Фото: Facebook/Péter Magyar﻿

Уряд Угорщини подасть законопроект, який дозволить податковій службі розслідувати статки політиків за останні 20 років, включаючи посадовців, чиї мандати закінчилися протягом останніх п'яти років.

Про це пише Daily News Hungary, посилаючись на заяву прем'єра Угорщини Петера Мадяра.

 Згідно з запропонованою системою, Національна податкова та митна адміністрація (NAV) зможе перевіряти, чи відповідають статки та спосіб життя політиків їхнім задекларованим, оподаткованим доходам та деклараціям про статки.

Реклама

За словами Мадяра, перевірка охоплюватиме як чинних політиків, так і людей, чиї мандати закінчилися протягом попередніх п'яти років. Також перевірки можуть поширюватися на активи, що належать людям, які проживають в одному домогосподарстві.

Мадяр зазначив, що законодавство стосуватиметься членів парламенту, прем'єр-міністрів, міністрів, державних секретарів, урядових комісарів та комісарів прем'єр-міністра.

Для чинних посадовців перевірки розпочнуться через два роки з моменту їхнього першого призначення. Якщо член чинного парламенту чи уряду подає у відставку або буде звільнений з посади, автоматична перевірка розпочнеться протягом 30 днів, зазначив угорський прем'єр.

Інформацію порівняють із деклараціями про статки політиків та оподаткованими доходами, після чого буде проведено оцінку ризиків. Якщо порушень не виявлять, процедуру буде закрито. Якщо між задекларованим доходом і статками буде виявлено розбіжність, яка вказує на можливе порушення податкового законодавства або незаконний дохід, то, згідно з пропозицією, описаною Мадяром, буде проведено детальну податкову перевірку.

  • В Угорщині голова МЗС подала кримінальну заяву на свого попередника Петера Сіярто через дорогі авіаперельоти. Сіярто і його делегація регулярно користувались чартерними приватними літаками або літаками угорської армії.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies