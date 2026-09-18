Зеленський: Норвегія виділила понад $100 млн на бюджетну підтримку України

Норвегія надала Україні понад 100 мільйонів доларів бюджетної підтримки через механізм Ukraine Facility.
Про це в соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що рішення є важливим і своєчасним. За словами президента, про цю підтримку він говорив із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере під час їхніх останніх зустрічей.
"Важливо, що Норвегія завжди поруч і допомагає. Дякую Прем’єр-міністру, уряду та Норвезькому народу", – написав глава держави.
- Сьогодні, 18 вересня, Україна отримала черговий транш обсягом 3,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. За словами прем’єр-міністра України Сергія Корецького, ці кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і безпілотників.