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Зеленський: Норвегія виділила понад $100 млн на бюджетну підтримку України

Про цю допомогу президент України домовився під час зустрічі прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Зеленський: Норвегія виділила понад $100 млн на бюджетну підтримку України
Зеленський і Стере
Фото: сайт президента України

Норвегія надала Україні понад 100 мільйонів доларів бюджетної підтримки через механізм Ukraine Facility.

Про це в соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що рішення є важливим і своєчасним. За словами президента, про цю підтримку він говорив із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере під час їхніх останніх зустрічей.

"Важливо, що Норвегія завжди поруч і допомагає. Дякую Прем’єр-міністру, уряду та Норвезькому народу", – написав глава держави. 

  • Сьогодні, 18 вересня, Україна отримала черговий транш обсягом 3,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. За словами прем’єр-міністра України Сергія Корецького, ці кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і безпілотників.
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